В создание более 600 гражданских самолетов вложат 865,6 млрд рублей в ценах 2023 года

Банковское финансирование при этом составит 380 млрд рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Капитальные вложения в создание более 600 российских гражданских самолетов составят 865,6 млрд рублей в ценах 2023 года. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. При этом из ФНБ на проект будет направлено не более 283,8 млрд рублей.

"Объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта, составляет 1003051964 тыс. рублей в ценах соответствующих лет (865606881 тыс. рублей в ценах 2023 года)", - отмечается в документе.

Банковское финансирование при этом составит 380 млрд рублей (в ценах 2023 года - 283 млрд рублей), средства участников инвестпроекта - более 122 млрд рублей (более 82 млрд в ценах 2023 года).

