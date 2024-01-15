AstraZeneca инвестирует $26,7 млн в производство лекарства от диабета в Китае

Речь идет о налаживании производства препарата под названием Xigduo XR

ШАНХАЙ, 15 января. /ТАСС/. Компания AstraZeneca планирует инвестировать 190 млн юаней ($26,7 млн) в строительство новой производственной линии в Китае для выпуска лекарства от диабета, которое было одобрено для продажи на местном рынке в 2022 году. Об этом сообщает шанхайский деловой ресурс Yicai Global.

Соглашение между AstraZeneca и высокотехнологичной медицинской зоной Тайчжоу (восточная провинция Цзянсу) было подписано 13 января. Речь идет о налаживании производства препарата под названием Xigduo XR.

Производственная база AstraZeneca в Тайчжоу работает с 2014 года. Запуск новой линии позволит довести общий объем производства на ней до 10 млрд юаней ($1,4 млрд). AstraZeneca вышла на рынок Китая в 1993 году. С того момента компания инвестировала в страну более $2 млрд и вывела на рынок порядка 40 различных препаратов, сообщает Yicai Global.