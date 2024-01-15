Москва и Санкт-Петербург вошли в список наиболее популярных авиамаршрутов из Самарканда

При этом самым востребованным внутренним направлением стал Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 января. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург по итогам 2023 года вошли в список наиболее популярных авиамаршрутов из Самарканда, следует из данных, размещенных в Telegram-канале аэропорта.

"Наибольшей популярностью пользовались перелеты из Самарканда в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург, Абу-Даби и Дубай", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что аэропорт Самарканда в 2023 году впервые обслужил 1 010 938 пассажиров, что на 104,9% больше, чем в 2022 году. По итогам 2023 года аэропорт расширил маршрутную сеть, обслуживая рейсы по семи внутренним и 21 международному направлению. Наиболее востребованным внутренним направлением стал Ташкент.