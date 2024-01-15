ЦБ выпустил серебряную монету, посвященную 300-летию Российской академии наук

Ее номинал составляет 3 рубля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Банк России 15 января 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания президиума РАН и фрагмента юбилейного логотипа, выполненного в цвете, на фоне графического изображения нейросети, внизу находится выполненное в технике лазерного матирования изображение композиции из предметов, символизирующих различные отрасли науки. Вверху слева по окружности расположена рельефная надпись: "Российская академия наук".

Монета изготовлена из серебра 925 пробы (масса металла в чистоте - 31,1 г) и имеет форму круга 39 мм. Тираж монеты - 3 тыс. штук.

Регулятор напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.