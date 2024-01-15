Reuters: QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море

По данным источника агентства, компания перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если проход через Красное море останется небезопасным

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Компания приняла решение отказаться от использования этого маршрута до получения "рекомендаций по безопасности" в связи с действиями йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах", которое с середины ноября 2023 года атакует коммерческие суда в Красном море. QatarEnergy, по данным источников агентства, перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если проход через Красное море останется небезопасным. Reuters отмечает, что компания не останавливала производство СПГ.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.