"Известия": российские импортеры электроники стали отказываться от доллара и евро

Менеджер одного из производителей сообщил, что практически все закупки поступающей в РФ техники оплачивались китайской и индийской валютами, а также валютами развивающихся стран

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро с зарубежными дистрибьюторами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на менеджера одного из производителей электроники.

Менеджер также сообщил, что практически все закупки поступающей в РФ электроники оплачивались китайской и индийской валютами, а также валютами развивающихся стран. Опрошенные "Известиями" импортеры подтвердили эту практику. "Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг. Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках", - отметил один из импортеров.

Как отметили в дистрибьюторе diHouse "Известиям", отказ от евро и доллара позволяет получить более интересные предложения по конвертации при расчетах. В таком случае выгоду получает и продавец, и покупатель - в конечной цене товара закладывается меньше издержек. В МТС газете сообщили, что от доллара и евро не отказались, однако также используют и другую валюту , например юани. В "М.Видео-Эльдорадо" изданию рассказали, что закупки компании происходят в рублях, юанях, дирхамах и других "мягких" валютах.

По словам одного из собеседников "Известий", некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте. Как сообщил участник рынка изданию, криптовалютой расплачиваются мелкие продавцы, однако крупные ретейлеры не перейдут на расчеты такого рода в ближайшее время, так как для этого нужна законодательная база.