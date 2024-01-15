В Москве около 850 млн рублей вложат в проект по пошиву форменной и гражданской одежды

На новом производстве создадут 500 рабочих мест

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новое производство по пошиву форменной и гражданской одежды появится в московском районе Отрадное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город предоставил инвестору земельный участок для строительства предприятия по пошиву форменной и гражданской одежды. На новом производстве будет создано 500 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 850 млн рублей. Это уже 25-я компания, с которой заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестпроекта", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории столицы - одна из мер поддержки бизнеса, которая действует с марта 2022 года. Она позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.

"Договор аренды участка на Алтуфьевском шоссе площадью 0,5 га заключен на пять лет, льготная ставка в размере один рубль в год будет действовать в течение всего срока. За это время инвестор должен построить производственное здание общей площадью около 10 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.