В ВАРПЭ заявили, что вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году превысил 5,3 млн тонн

Данные не учитывают объемов добычи по межправительственным квотам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вылов водных биоресурсов в России в 2023 году, по предварительным данным, вырос на 8,7% по сравнению с 2022 годом и превысил 5,3 млн тонн. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, с начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тыс. тонн водных биоресурсов (+8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные не учитывают объемов добычи по межправительственным квотам. "Таким образом, фактический вылов за 2023 год может быть выше", - констатирует ассоциация.

Добыча минтая составила 1,9 млн тонн, тихоокеанского лосося - 608,8 тыс. тонн, сардины иваси - 543,9 тыс. тонн, сельди тихоокеанской - 396,1 тыс. тонн., трески - 391,2 тыс. тонн.

Ассоциация тоже сообщает, что производство рыбопродукции (с учетом коэффициентов переработки водных биоресурсов) составило 3,1 млн тонн, что на 11% больше показателя 2022 года.

В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал ТАСС, что вылов рыбы по итогам 2023 года может превысить 5,3 млн тонн.