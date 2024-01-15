РБК: "Аэрофлот" и ОАК согласовали параметры салонов самолетов Ту-214 на 170-175 кресел

Как сообщило издание, первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, сообщил РБК со ссылкой на переписку, подлинность которой подтвердил источник, близкий к одной из сторон переписки.

"Переговоры по конфигурации салона Ту-214 продолжаются, ждем официального подтверждения наших предложений от производителя самолетов", - заявили РБК в пресс-службе "Аэрофлота".

Как сообщило издание, первые 11 самолетов Ту-214 для "Аэрофлота" будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 - в классе эконом, следует из рабочих документов.

Расстояние для пассажира до соседнего кресла в бизнес-классе составит 96 см, в экономе - 78 см. Сиденья планируется оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики. "Коктейльный столик будет на подлокотнике, а обеденный полноценный - раскладывается", - пояснили РБК в пресс-службе ОАК.

При этом мониторы для стриминга развлечений для пассажиров бизнес-класса будут монтироваться в кресла самолетов, планирующихся к поставке только с 2026 года, следует из документов. Интернет на борту тоже появится не с первых поставок, уточнили в ОАК. "Но активная работа в этом направлении ведется", - подчеркнули РБК в пресс-службе. В салоне Ту-214 будет четыре туалета: по одному в передней и задней части, два - в центре салона, следует из компоновочной схемы пассажирского салона.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2023 года рассказывал о том, что Ростех планирует выпустить более 500 самолетов до 2030 года, в том числе 270 лайнеров МС-21, 142 самолета Superjet и 115 Ту-214.