Комитет Думы одобрил проект о требованиях к фискальным накопителям ККТ и хранению чеков

Законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы про бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощение регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), новые требования к фискальным накопителям ККТ и новые способы исполнения обязанности по передаче чеков. Документ был инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 18 января.

Законопроектом предлагается использовать информационный ресурс ФНС России "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека, что позволит исключить затраты пользователей на печать бумажных чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя. Информационный ресурс предназначен для хранения электронных чеков и позволяет покупателю иметь полную информацию о своих покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

Законопроектом также предусматривается упрощение процедуры регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ, в частности, снятие с регистрационного учета ККТ через личный кабинет на портале госуслуг и через изготовителя ККТ, а также возможность перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя без подачи в налоговый орган соответствующего заявления при условии направления через оператора фискальных данных отчета об изменении параметров регистрации.

Также в два раза - с десяти до пяти рабочих дней - сокращаются сроки предоставления ФНС государственной услуги по регистрации, перерегистрации и снятию с регистрационного учета ККТ. Предусматривается, что новые модели фискальных накопителей должны проходить экспертизу в экспертной организации аналогично тому, как это предусмотрено для новых моделей ККТ. Во избежание сбоев в производстве ККТ в связи с возникновением вероятности включения отдельных изготовителей в санкционные списки предусматривается возможность оперативно внести соответствующие изменения в реестр ККТ.

Предлагается освободить операторов фискальных данных от обязанности представлять в ФНС при получении разрешения на обработку таких данных лицензии на оказание телематических услуг связи. Индивидуальных предпринимателей предлагается освободить от обязанности применения ККТ при оказании услуг в сфере образования и физкультуры и спорта - по аналогии с образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Принятие законопроекта позволит оптимизировать и упорядочить деятельность участников отношений в сфере применения контрольно-кассовой техники, считают в кабмине. Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.