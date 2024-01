Рост расписок Globaltrans на торгах Мосбиржи превышал 8%

Котировки пошли вверх на фоне сообщения о выкупе инвесткомпанией Aqniet Capital LLP, принадлежащей бизнесмену Кайрату Итемгенову, у трех акционеров 26,19% акций Globaltrans, а также заключении соглашения о сделке на покупку доли других акционеров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов росла более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о выкупе инвесткомпанией Aqniet Capital LLP, принадлежащей казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову, у трех акционеров 26,19% акций российского железнодорожного оператора Globaltrans, а также заключении соглашения о сделке на покупку доли других акционеров, что позволит увеличить пакет до 31,62%.

По данным на 10:14 мск, расписки Globaltrans росли на 8,1%, до 746,4 рубля за бумагу. К 12:17 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 729,45 рубля за бумагу (+5,65%).

Aqniet приобрела все акции, принадлежащие Onyx Investments Ltd (бенефициар - Никита Мишин), Maple Valley Investments Ltd (бенефициар - Константин Николаев) и Goldriver Resources Ltd (бенефициар - Сергей Мальцев). Казахстанская компания также проинформировала Globaltrans о подписании обязывающего соглашения на покупку доли другого основного акционера - Litten Investments Ltd, бенефициаром которой является Александр Елисеев, и пакета акций несвязанного акционера.

Globaltrans Investment plc - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ.