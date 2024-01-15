Германия завершила 2023 год рецессией

ВВП страны снизился на 0,3%

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. ВВП Германии - крупнейшей экономики ЕС - снизился в прошлом году по сравнению с годом ранее на 0,3%, страна завершила год рецессией. Об этом сообщило федеральное статистическое ведомство ФРГ.

В четвертом квартале германская экономика сократилась на 0,3% по сравнению с третьим кварталом. Эксперты ведомства отметили снижение покупательной способности населения в 2023 году вследствие того, что потребительские цены выросли и многие немцы вынуждены экономить. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.

Многие специалисты ранее предупреждали, что и в текущем году скорого восстановления германской экономики едва ли стоит ожидать. Многие исследовательские институты снизили прогнозы по росту ВВП на 2024 год, ожидая его увеличения менее чем на 1%.