Поврежденные обстрелами шебекинские предприятия получат около 600 млн рублей

По словам замгубернатора Белгородской области Дмитрия Гладского, выплаты организациям направят в январе

ТАСС, 15 января. В Шебекинском городском округе Белгородской области 18 предприятий, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в январе получат около 600 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский на оперативном совещании областного правительства.

"По планам в период с 10 по 16 января еще 10 пострадавших промышленных предприятий получат поддержку на сумму 587 млн рублей, а с 18 по 25 января - еще 8 производств на общую сумму 8,2 млн рублей", - сказал он.

Кроме того, еще одно промпредприятие с исключительными правовыми особенностями получит поддержку размером более 102 млн рублей в феврале 2024 года.

По словам Гладского, пять поврежденных обстрелами предприятий Шебекинского округа в конце 2023 года получили около 815 млн рублей в качестве компенсации ущерба. "В настоящий момент реализуются два типа выплат предприятиям области, пострадавшим от обстрелов. По первому типу - это компенсация ущерба, которая идет по линии Минпромторга России. Реализуется она через региональный фонд развития промышленности. Общий объем средств, который предусмотрен на эти цели, составляет 1,675 млрд рублей. При этом 1,273 млрд рублей - это средства федерального бюджета и 402 млн рублей - средства областного бюджета", - сказал Гладский.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Белгородской области предусмотрена поддержка и для пострадавших из-за обстрелов ВСУ субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этих целей выделено в общей сложности 250 млн рублей из регионального бюджета. "Такие выплаты смогут получить пострадавшие субъекты МСП Шебекинского округа, за исключением таких направлений деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевых продуктов и производство напитков", - пояснили в пресс-службе.