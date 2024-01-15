РНКБ профинансировал строительство нового ЖК в Евпатории на 6,8 млрд рублей

Средства предоставили до 2027 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) профинансировал строительство первой и второй очереди жилищно-рекреационного комплекса "Море" в Евпатории на 6,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

"Банк РНКБ предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Славянский дом" (Группа компаний "Славянский дом") на сумму 6,8 млрд рублей. Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования на строительство первого и второго этапов жилищно-рекреационного комплекса "МОРЕ" в Евпатории. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

Комплекс расположен на берегу озера Мойнаки у побережья Черного моря и состоит примерно из 4 тыс. квартир. В шаговой доступности есть школа, торгово-развлекательный центр, медицинский центр, спортивный комплекс, тренажерный зал, зона workout и трек для велосипедистов, многоуровневая автостоянка, гостевой паркинг, детские игровые зоны.

"Рядом расположены благоустроенная набережная у озера Мойнаки и один из лучших пляжей Крыма - Лазурный берег", - уточнили в банке.

ГУ "Славянский дом" специализируется на строительстве жилых комплексов и в настоящее время реализует на территории Республики Крым проекты совместно с банком РНКБ общей площадью порядка 173 тыс. кв. м.