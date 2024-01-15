Псковская область намерена направить на развитие аэропорта 100 млн рублей

Как уточнил глава региона Михаил Ведерников, еще 300 млн рублей вложит инвестор

ПСКОВ, 15 января. /ТАСС/. В Псковской области рассчитывают в 2024 году инвестировать в развитие международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове около 100 млн рублей, еще 300 млн рублей вложит инвестор, который владеет 75% акций предприятия. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире регионального телеканала "Первый Псковский".

"Мы в этом году рассчитываем докапитализировать аэропорт на 100 млн рублей со стороны правительства Псковской области. У нас там 25% [акций], 75% у инвестора [им выступает компания "Новапорт холдинг"]. Пропорционально, в три раза больше вложит инвестор и сейчас юридическую сторону прорабатываем. Если будет возможно, часть средств мы хотим потратить на приведение в порядок фасада, установку современных вывесок. Со стороны города хотим сохранить большие окна и сделать экраны либо бегущую строку, чтобы не закрывать и не портить вид, чтобы это было достаточно информативно", - сказал Ведерников.

Он добавил, что как только порог в 200 тыс. пассажиров будет преодолен, начнется "привязка к территории нового терминала". "Проект уже есть, взяли один из аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Как только мы выходим на 250 тыс. [пассажиров], инвестор строит новый терминал", - добавил губернатор.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже оттуда начали выполняться пассажирские рейсы. Объект является аэродромом совместного базирования. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. Из аэропорта совершаются рейсы в Москву, Сочи, Калининград, Минводы и Казань.