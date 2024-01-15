Бизнес в России готов к новому этапу маркировки пива и слабоалкогольных напитков

В этом этапе участвует 165 производителей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские производители пива и розничные сети готовы к новому этапу маркировки пива и слабоалкогольных напитков, оборудование было подготовлено заранее, сообщили представители бизнеса, чьи данные приводит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак"). С 15 января производителям и импортерам нужно наносить маркировку на такие напитки в алюминиевой банке, а розничные магазины, которые продают их в розлив из кег, должны передавать данные о подключении к оборудованию для розлива с помощью контрольно-кассовой техники.

"В этом этапе участвует 165 производителей - все заблаговременно начали готовиться к нововведениям и подходят к очередной дате обязательных требований в высокой готовности", - отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

В группе компаний "Пивоваренный дом "Бавария" рассказали, что участие в системе электронного учета помогает в борьбе с контрафактом. "Это актуально, так как ранее неоднократно были выявлены случаи подделки нашей продукции, мы заранее подготовились к третьему этапу внедрения системы, и с 15 января начнем маркировать все пиво в алюминиевых банках", - сообщил директор по производству Азамат Цховребов, слова которого приводит ЦРПТ. Заместитель гендиректора пивоваренного завод "Вятич" Сергей Ворончихин добавил, что их компания также начнет в установленный срок наносить коды и будет поставлять в торговые точки уже промаркированный продукт.

Производители оборудования для маркировки "Антарес Вижн Россия" напомнили, что российский рынок решений для маркировки хорошо развит и позволяет производителям подобрать технологию в соответствии с характеристиками своих линий. "Маркировка доступна в том числе с помощью предсериализации - когда код наносится на ключ крышки отдельно от банки с напитком. <...> Решение уже эксплуатируется в промышленном формате, <...> по состоянию на начало января успешно отмаркировано несколько десятков миллионов крышек", - отметили в ЦРПТ, цитируя гендиректора компании Павла Булгакова.

Позиция розницы

Представитель сети "О’Кей" заявил, что гипермаркеты уже готовы к новому этапу маркировки. Так, розничные магазины смогут передавать код маркировки и информацию об объеме реализации товара, а организации общественного питания - вместо кода маркировки использовать код товара. "Это позволит упростить процесс передачи информации и обеспечит более точную и своевременную регистрацию продаж", - отметили в компании.

Руководитель отдела учета маркированной продукции ООО "Альбион 2002" ( владелец сети магазинов "Бристоль") Евгения Ширшова рассказала, что сеть магазинов у дома "Бристоль" уже более трех лет работает с системой "Честный знак" и полностью готова к новым этапам маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Более того, по новым требованиям уже пройдена регистрация в системе, и совершены тестовые операции. Компания-производитель Khoffner brewery реализует продукцию в собственном баре, она подготовилась к маркировке заранее. Также наступает завершающий этап по маркировке пива в алюминиевых банках, сообщил руководитель отдела продаж компании Николай Баскаков.

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется поэтапно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в "Честном знаке", с 1 апреля стартовала маркировка продукции в кегах. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка введена с 1 октября, а напитков в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года.

О маркировке

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.