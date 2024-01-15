ФРП Подмосковья направит около 2 млрд рублей на поддержу бизнеса в 2024 году

По словам министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой, общий объем финансирования программ увеличится почти в два раза по сравнению с 2023 годом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Московской области направит порядка 2 млрд рублей на реализацию программ по поддержке региональных промышленников. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В 2024 году подмосковный ФРП получит 1,565 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. Кроме того, Фонд ожидает поступления в объеме около 400 млн рублей - за счет погашений по ранее выданным займам. Средства также будут направлены на поддержу подмосковных промышленников. Таким образом, общий объем финансирования программ регионального ФРП увеличится почти в два раза по сравнению с прошлым годом - и составит около 2 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что несмотря на льготные ставки по программам поддержки, региональный ФРП уже самостоятельно аккумулирует существенный объем средств, который позволяет финансировать новые проекты.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что с программами фонда можно ознакомиться на его сайте. Также специалисты организации оказывают поддержку предприятиям в рамках взаимодействия с федеральным ФРП.