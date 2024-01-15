Путин поручил расширить доступ высокотехнологичных компаний на биржу

Доклад по этой теме президент ждет до 1 мая

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил расширить возможности для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных платформах.

"Правительству РФ совместно с Банком России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять дополнительные меры, направленные на расширение возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на биржевом рынке и инвестиционных платформах", - указано в перечне поручений на сайте Кремля.

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 мая.