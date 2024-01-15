В РФ начнут страховать инвестиции на ИИС нового типа

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта создать механизм, который позволит страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа. Максимальный размер защищенной суммы, как предполагается, составит 1,4 млн рублей на человека.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 млн 400 тыс. рублей на гражданина", - указано в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Сделать это нужно до 1 марта 2024 года.