В 2023 году на "VK Видео" вышло 1,5 тыс. эксклюзивных проектов

По данным пресс-службы социальной сети "Вконтакте", общее время просмотра эксклюзивного контента выросло за год в 34 раза

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. 1,5 тыс. эксклюзивных шоу и проектов, в том числе 95 блогерских шоу и 25 оригинальных проектов, вышло в 2023 году на платформе "VK Видео". Об этом сообщает пресс-служба социальной сети "Вконтакте".

"В 2023 году в "VK Видео" вышло 1 500 эксклюзивных шоу и проектов, в том числе 95 новых блогерских шоу и 25 оригинальных проектов площадки", - сказано в сообщении пресс-службы.

Среди проектов шоу в формате Late Night "Кстати" с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым, психологически-музыкальное шоу "Сессия" с Дмитрием Дибровым, "Безумные изобретения" с Александром Пушным, Даней Крастером, Мамиксом и Андреем Старым, тревел-шоу "Орел и Орел". Общее время просмотра эксклюзивного контента, по данным пресс-службы, выросло за год в 34 раза.

В свою очередь студия Medium Quality, которую в декабре 2022 года приобрела VK, выпустила в "VK Видео" 99 шоу, самым просматриваемым стало "Кстати", его выпуски набрали 240 млн просмотров. "Самыми популярными блогерами на площадке стали Влад А4, Анастасия Ивлеева, Ида Галич, Артемий Лебедев и Кукояки. Больше всего по времени зрители смотрели Азамата Мусагалиева и "Импроком", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, как напомнили во "Вконтакте", в течение года каждый месяц выходило 700 прямых трансляций спортивных событий. В сезоне 2023/2024 в "VK Видео" зрители смогут увидеть 1,1 тыс. футбольных матчей. "В 2024 году в "VK Видео" Originals пройдет премьера цикла документальных фильмов об известных российских игровых студиях и разработчиках мобильных игр - "Серьезные игры". Зрители смогут увидеть проект "Одна безумная история", рассказывающий о необычных событиях из истории. Платформа анонсировала новое автошоу "Дабуч" с тремя блогерами: Эриком Давидычем, Кириллом Варпачом и Александром Булкиным", - рассказали во "Вконтакте".

"VK Видео" - российская видеоплатформа. По данным Mediascope, ежемесячно аудитория площадки составляет 67,9 млн человек.