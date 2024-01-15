Путин поручил принять меры для привлечения граждан к программе долгосрочных сбережений

Необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд в 2024 году и "не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России принять меры для привлечения граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами.

"Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами", - говорится в перечне поручений по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд в 2024 году и "не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году". Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства ожидает доклад на тему исполнения поручения до 1 мая 2024 года, а далее - раз в квартал.

Как ранее сообщал президент, власти рассчитывают привлечь эти средства в проекты с большим сроком окупаемости: в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов и другие.

Путин обращал внимание, что программа позволит россиянам создать финансовую подушку безопасности. Также в конце декабря он подписал закон о порядке перевода средств пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. Документ определил порядок допуска негосударственных пенсионных фондов к формированию долгосрочных сбережений граждан.

Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию. Программа предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а фонд инвестирует их, обеспечивая доходность вложений.