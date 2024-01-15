На Украине зафиксировали рекордное с 1945 года обледенение электропроводов

По данным Минэнерго страны, темпы восстановления замедляет необходимость ставить линии под охранное напряжение, вызванная неоднократными кражами проводов обесточенных линий

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Обледенение проводов, приведшее к обесточиванию более чем 40 населенных пунктов на Украине, является рекордным с 1945 года. Об этом сообщило Минэнерго страны.

"Из-за непогоды на Украине обесточены 44 населенных пункта. Самая сложная ситуация в Кировоградской области. Там больше суток без напряжения 30 населенных пунктов, всего - почти 2,5 тыс. потребителей. Причина - гололед на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60-89 мм. Такие величины за период наблюдений с 1945 года не фиксировались", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, темпы восстановления замедляет необходимость ставить линии под охранное напряжение, вызванная неоднократными кражами проводов обесточенных линий.

На прошлой неделе сообщалось, что из-за непогоды на Украине без электричества остались более 1 тыс. населенных пунктов.