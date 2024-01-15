Пассажиропоток аэропорта Ставрополя за год увеличился на 5%

В городе начали строительство нового терминала в связи с ростом турпотока

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Ставрополя по итогам 2023 года принял более 549 тыс. человек. Пассажиропоток увеличился на 5% по сравнению с 2022 годом, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Закончили год в плюсе. За декабрь мы обслужили 38 385 пассажиров, что на 4,7% больше декабря 2022 года. Всего за 2023 год услугами нашего аэропорта воспользовалось 549 643 человека, что на 5% больше 2022 [года]", - говорится в сообщении.

В связи с ростом пассажиропотока и расширением маршрутной сети в аэропорту Ставрополя ведется строительство нового терминала. Ранее в правительстве края сообщали, что здание рассчитано на пропускную способность 580 тыс. пассажиров в год.

В регионе находятся два международных аэропорта - в Ставрополе и в Минеральных Водах. За три года маршрутную сеть аэропортов региона планируется расширить до 70 направлений.