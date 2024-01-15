Новикомбанк профинансирует проекты по производству приоритетной продукции на 27 млрд руб.

Льготное финансирование банк предоставит АО "Автоваз" для разработки и запуска современного семейства автомобилей Lada Iskra

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех") профинансирует инвестиционные проекты по производству приоритетной продукции на 27 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Новикомбанк профинансирует инвестиционные проекты промышленных предприятий по производству приоритетной продукции. Общая сумма кредитных договоров, подписанных банком в рамках кластерной инвестиционной платформы, составила 27 млрд рублей", - сообщил банк.

Кластерная инвестиционная платформа - проект Минпромторга России при участии Фонда развития промышленности и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В рамках проекта финансирование направляется в первую очередь на приоритетные направления развития промышленности.

Список продукции сформирован на основе отраслевых планов импортозамещения, перечня критических материалов, комплектующих и сырья и утвержден межведомственной комиссией Минпромторга России. В частности, льготное финансирование Новикомбанк предоставит крупнейшему производителю легковых автомобилей в России АО "Автоваз" для разработки и запуска в серийное производство современного семейства автомобилей Lada Iskra на новой локализованной платформе.

Также банк профинансирует выпуск железнодорожной техники. Средства будут предоставлены на разработку перспективных вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов, а также на создание и модернизацию серийного производства магистральных и маневровых локомотивов.

"Новикомбанк глубоко специализируется на интеграции мер господдержки в экономику проектов, что позволяет не только снижать стоимость финансирования, но и высвобождать средства для инвестиций. Кластерная инвестиционная платформа - новый механизм, уже зарекомендовавший себя как один из наиболее востребованных и перспективных, и мы видим большой потенциал в его использовании для развития технологического суверенитета России", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.