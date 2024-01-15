Банк ВТБ получил предупреждение от УФАС Петербурга за рекламу на платежках

Рекламу обнаружили на платежных документах для оплаты услуг ЖКХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Банк ВТБ получил официальное предупреждение от Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) из-за нарушения законодательства о конкуренции. Реклама банка обнаружена на платежных документах для оплаты услуг ЖКХ, платежки направлялись жителям по почте, что напрямую запрещено законом, сообщили в пресс-службе УФАС.

"В силу части 10.3 статьи 5 закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. <…> На основании статьи 39.1 закона о защите конкуренции банку выдано предупреждение о прекращении указанных действий", - рассказали в пресс-службе.

По данным УФАС, управляющая компания получила листы бумаги с рекламой ВТБ для печати платежек непосредственно от представителей банка. Поскольку ВТБ известны нормы законодательства, напрямую запрещающие подобные действия, банк, по мнению антимонопольщиков, действовал в обход закона о рекламе, чтобы получить преимущество.

По закону о рекламе ответственность за нарушение лежит на рекламораспространителе, в данном случае это была управляющая компания.

В УФАС напомнили, что в связи с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции предусмотрен общий запрет на совершение актов недобросовестной конкуренции. Статья 14.8 закона о защите конкуренции содержит общий запрет на недобросовестную конкуренцию, включающую в себя, помимо прочего, дискредитацию, введение в заблуждение, некорректные сравнения.