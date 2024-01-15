Махачкалинский торговый порт до 2026 года планирует увеличить грузооборот на 10%

Планируется обновление инфраструктуры, в том числе подъездной автомобильной дороги, железнодорожного примыкания к портовому сортировочному парку, строительство зернового терминала

МАХАЧКАЛА, 15 января./ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт за счет обновления инфраструктуры до 2026 года планирует повысить темпы роста грузооборота на 10%. Об этом в понедельник ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов.

"В 2024-2026 годах планируется сосредоточиться на обновлении инфраструктуры - подъездная автомобильная дорога, железнодорожное примыкание к портовому сортировочному парку, строительство зернового терминала, что в последующем приведет к повышению темпов роста грузооборота ориентировочно на 10% к показателям 2023 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2023 году объем перевалки грузов в порту составил более 3 млн тонн.

"Преимущественное месторасположение порта создает возможности для развития экспортной и логистической деятельности в другие регионы России, а также зарубежные страны. В 2022 году в порту осуществлена перевалка 14 видов групп товаров, в основном номенклатура включает в себя зерно и удобрения экспорт, строительные материалы, нефть и нефтепродукты импорт. В 2023 году этот показатель составил уже 20 видов", - добавил Салавов.