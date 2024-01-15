В Нигерии инфляция достигла 27-летнего максимума

Рост цен в стране достиг 28,9%, сообщило Национальное бюро статистики

ПРЕТОРИЯ, 15 января. /ТАСС/. Инфляция в Нигерии вышла на 27-летний максимум в декабре 2023 года, когда рост цен достиг 28,9%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики Нигерии.

"В декабре 2023 года общий уровень инфляции увеличился до 28,92% по сравнению с общим уровнем инфляции в ноябре 2023 года, который составлял 28,20%, - говорится в докладе бюро. - В годовом исчислении общий уровень инфляции был на 7,58% выше зафиксированного в декабре 2022 года уровня, который составлял 21,34%". Отмечается, что столь значительного уровня инфляции в экономике Нигерии не было 27 лет.

Основной причиной ускорения инфляции, по словам экономистов, стал рост цен на топливо из-за отмены на него государственных субсидий, а также обесценивание национальной валюты - найры. Так, к концу 2023 года обменный курс найры упал почти вдвое по отношению к твердым валютам.