Wildberries может арендовать склад площадью около 20 тыс. кв. м в Петербурге

Ретейлер уже ведет переговоры об аренде складского блока класса А площадью около 20 тыс. кв. м на юге города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Компания Wildberries договаривается об аренде складского блока площадью около 20 тыс. кв. м на юге Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

"Ранее компания Wildberries взяла в аренду 6 тыс. кв. м в складском комплексе "Лента" на Московском шоссе. Кроме того, ретейлер уже ведет переговоры об аренде складского блока класса А площадью около 20 тыс. кв. м на юге Петербурга. В случае, если Wildberries займет эту площадку, свободным в агломерации останется один объект площадью около 6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В Петербурге и Ленобласти нет готовых к аренде складских помещений, площадь которых была бы сопоставима со сгоревшим в Шушарах распределительным центром компании Wildberries. Площадь самого большого свободного блока составляет 20 тыс. кв. м, и ретейлер уже ведет переговоры о его аренде, подчеркнули эксперты. Это максимальная площадь складского помещения, которую в настоящее время Wildberries может найти в Петербурге для аренды. "Остальное предложение в агломерации не превышает 10 тыс. кв. м. Доступных к аренде складских комплексов, сопоставимых по площади со сгоревшим распределительным центром Wildberries в Шушарах, в городе и области просто нет", - отметил старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев.