Международные резервы РФ в декабре 2023 года выросли на 1,05%

Они составили $598,592 млрд, говорится в сообщении ЦБ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 января 2024 года составили $598,592 млрд, что на 1,05% (или на $6,24 млрд) выше показателя на начало декабря, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за декабрь выросли на 0,51% - до $442,734 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах увеличилась за месяц на 2,62% и составила $155,858 млрд.

На 1 января 2023 года международные резервы РФ составляли $581,989 млрд.

О международных резервах

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.