Цены на билеты в Лувр поднялись на 30%

Стоимость теперь составляет €22

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Стоимость входных билетов в один из крупнейших музеев Франции - Лувр - выросла на €5. Как следует из информации на сайте учреждения, цена индивидуального билета теперь составляет €22 вместо прежних €17, что представляет собой рост примерно на 30%.

При этом дети и подростки до 18 лет, а также молодежь из стран ЕС в возрасте до 26 лет по-прежнему имеют право на бесплатный проход в музей.

Как отмечает газета Ouest-France, администрация Лувра объясняет повышение цен ростом инфляции и увеличением стоимости электроэнергии. Издание указывает, что решение о повышении стоимости билетов было принято за полгода до Олимпиады 2024 года в Париже, когда столица должна принять намного больше туристов, чем обычно.

По данным AFP, в 2022 году музей выручил €76,6 млн от продажи билетов, однако эта сумма покрыла только четверть эксплуатационных расходов. Остальная часть финансировалась министерством культуры и меценатами.

Лувр является одним из самых посещаемых музеев мира. В 2023 году его посетили 8,9 млн человек, при этом 3,6 млн человек воспользовались правом бесплатного прохода.