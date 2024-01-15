Вологодские НКО получат 50,5 млн рублей федеральных средств на свои проекты

Как уточнил врио главы региона Георгий Филимонов, проекты организаций направлены на поддержку материнства, защиту природы, пропаганду здорового образа жизни

ТАСС, 15 января. Социально ориентированные некоммерческие организации Вологодской области получат 50,5 млн рублей федеральных средств на реализацию своих проектов в 2024 году, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Фонд президентских грантов поддержал 33 вологодских проекта на общую сумму 50,5 млн рублей. Это инициативы вологжан, направленные на поддержку материнства, сохранение исторической памяти, защиту природы и животного мира, пропаганду здорового образа жизни и многие другие. Их реализация начнется уже с 1 февраля", - сказал Филимонов в ходе оперативного совещания областного правительства.

Кроме того, на координационном комитете фонда принято решение о выделении Вологодской области 45 млн рублей на поддержку некоммерческого сектора в 2024 году. По этому показателю регион вошел в топ-10 по России, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее глава региона принял решение увеличить поддержку некоммерческого сектора региона с 30 до 50 млн рублей в 2024 году.

С учетом федерального софинансирования сумма поддержки составит в 2024 году 95 млн рублей, что значительно больше показателей прошлых лет. Также почти вдвое увеличен размер гранта: теперь соискатели могут запрашивать на свой проект до 1 млн рублей.