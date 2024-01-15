Реальный эффективный курс рубля в декабре снизился на 0,5%

В годовом выражении за январь - декабрь курс уменьшился на 24,5%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в декабре снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - декабрь курс уменьшился на 24,5%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7%, а с начала года уменьшился на 25,1%. К евро снижение относительно прошлого месяца составило 0,4%, с начала года курс снизился на 26,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.