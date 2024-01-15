Колмогорова назначили новым операционным директором холдинга "Эн+"

Должность до него занимал Михаил Хардиков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Владимир Колмогоров назначен новым операционным директором энерго-металлургического холдинга "Эн+", говорится в сообщении компании.

Ранее должность занимал Михаил Хардиков, который с 1 января 2024 года является генеральным директором компании.

Колмогоров в 2000-2016 годы возглавлял "Сибирскую энергетическую компанию", "Иркутскэнерго", ОГК-3, а также занимал должность советника генерального директора "Норильского никеля". С 2016 по 2023 год он занимал пост первого заместителя генерального директора "Эн+" по технической политике.

"Эн+ является одним из лидеров российской энергетики, активно развивающейся в Сибири, у нас большие планы, и я надеюсь, что мой многолетний опыт работы в сфере энергетики, моя экспертиза будут способствовать усилению наших позиций в отрасли и укреплению Сибири как драйвера экономического роста России", - прокомментировал Колмогоров свое назначение.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.