Как минимум четыре СПГ-танкера не могут пройти через Красное море после ударов по Йемену

По данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, танкеры Al Ghariya, Al Huwaila и Al Nuaman с 14 января стоят у побережья Омана, танкер Al Rekayyat остановился 13 января в северной части Красного моря

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Не менее четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) приостановили движение по маршрутам, пролегающим через Красное море, после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Как следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, танкеры Al Ghariya, Al Huwaila и Al Nuaman, которые 9 и 11 января загрузились на СПГ-терминале в катарском порту Рас-Лаффан и должны были отправиться в Суэцкий канал, с 14 января стоят у побережья Омана. Кроме того, танкер Al Rekayyat остановился 13 января в северной части Красного моря, возвращаясь в Доху после разгрузки на Адриатическом регазификационном терминале в Италии. По данным источника ТАСС на Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже, все четыре СПГ-танкера зафрахтованы катарской государственной компанией QatarEnergy.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море. Компания приняла решение отказаться от использования этого маршрута до получения "рекомендаций по безопасности" в связи с действиями хуситов, которые с середины ноября 2023 года атакуют коммерческие суда в Красном море. QatarEnergy, по данным источников агентства, перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если проход через Красное море останется небезопасным.

Согласно подсчетам Reuters, основанным на данных Лондонской фондовой биржи и аналитической компании Kpler, не менее 15 коммерческих судов либо изменили курс, либо остановились перед входом в южную часть Красного моря через Баб-эль-Мандебский пролив после ударов США и Великобритании по Йемену.