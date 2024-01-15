Хуснуллин: порядок доведения средств бюджета до регионов требует совершенствования

По словам вице-премьера, в некоторых регионах выделяемые из федерального бюджета средства не доходят до муниципалитетов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Механизм доведения средств федерального бюджета до регионов России требует совершенствования, ответственными органами будут подготовлены предложения по изменению действующих правил. Об этом на форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Механизм доведения денег федеральной поддержки до региона, от региона - до муниципалитетов, требует совершенствования", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в некоторых регионах средства, выделяемые из федерального бюджета, не доходят до муниципалитетов. "Как только мы доходим до этой планки (стопроцентная обеспеченность своими доходами - прим. ТАСС), начинают снимать дотации и субсидии, и регионы начинают искусственно "придерживать" свои показатели, чтобы не потерять эти бюджетные доходы. Поэтому надо точно совершенно прорабатывать предложения с Минфином, с Советом Федерации, мы будем вносить предложения по изменению взаимоотношений между федеральным центром и региональными", - пояснил вице-премьер.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" 15-16 января в Москве. Планируется, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.