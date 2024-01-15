Суд ввел процедуру реализации имущества экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина назначено на 11 июня

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал процедуру реструктуризации долгов бывшего губернатора региона Бориса Дубровского завершенной и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело А76-4718/2023. <…> В судебном заседании 15 января объявлена резолютивная часть решения - процедура реструктуризации долгов Дубровского Бориса Александровича завершена. Он признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества сроком до 18 июня 2024 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина назначено на 11 июня 2024 года на 14:50 (12:50 мск).

По информации пресс-службы, ранее в суд с заявлением о банкротстве Дубровского обратилось АО "Производственное объединение "Монтажник".

Банкротство Дубровского

19 июля 2023 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризации долгов. Судебное заседание по итогам процедуры было назначено на 13 ноября.

20 июля 2023 года в Арбитражном суде Челябинской области сообщали, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника было включено требование акционерного общества "Производственное объединение "Монтажник" в размере 34 млн 74 тыс. 465 рублей 31 копейки основного долга.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку. 20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО "ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 лет, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.