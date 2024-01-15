Хуснуллин пообещал развивать отрасль ЖКХ по примеру строительной

Вице-премьер РФ отметил необходимость усилить работу по погашению задолженности перед предприятиями ЖКХ со стороны организаций и населения

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кабмин РФ будет активно заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России, эта сфера могла бы развиваться по примеру строительной. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" на ВДНХ.

"Как мы разгоняли программу строительства жилья, мы так же планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой. Тем более что деньги под это у нас есть. Со следующего года у нас каждый год по 150 млрд рублей будут капитальные гранты. Чтобы, используя часть капитальных грантов, часть внебюджетных источников, мы могли собирать схему возвратных инвестиций", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что необходимо усилить работу по погашению задолженности перед предприятиями ЖКХ со стороны организаций и населения. "У нас триллион несобранных денег (речь о неоплаченных счетах за ЖКУ - прим. ТАСС)", - пояснил он.