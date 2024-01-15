Угольщики не поддерживают идею приоритизации спецпортов для перевозки угля

По мнению "Распадской", это приведет лишь к задержкам отправления грузов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Распадская" - крупнейший в России производитель коксующегося угля - не поддерживает предложение дать при перевозках угля приоритет грузопотокам, направляемым на специализированные угольные терминалы, перед отгрузками в универсальные порты. В компании считают, что это приведет лишь к задержкам отправления грузов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Распадской".

"Действующие на сегодня правила распределения объемов отгрузки в восточные порты сформированы в 2020 году с участием всех крупнейших грузоотправителей, государственных органов, общественных организаций и позволяют обеспечить в целом равный доступ любых грузоотправителей к инфраструктуре. При этом они уже содержат корректный принцип приоритизации в виде учета большей перерабатывающей способности специализированных портов против универсальных", - сообщили в компании.

По мнению "Распадской", приоритет по отношению к определенным портам приведет к монополизации услуг по перевалке и росту цен. "Такой подход дискриминирует как остальные универсальные порты, так и грузоотправителей, не имеющих собственных портовых мощностей. В свою очередь, это приведет к снижению конкурентоспособности российского угля на мировом рынке, закрытию ряда угольных компаний, портовых терминалов и росту социальной напряженности", - добавили в компании.

Кроме того, эксперты "Распадской" отмечают, что в декабре 2023 года 77% поездов с углем, отставленных от движения на сети РЖД в адрес портов Дальнего Востока, задерживались из-за длительного срока разгрузка именно в специализированных терминалах.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов направил президенту РФ доклад, в котором предложил ввести в рамках временных правил очередности перевозок грузов приоритет перевозок угля в направлении специализированных угольных портов относительно универсальных терминалов. Издание отмечает, что изначально предложение исходило от Восточного порта.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.