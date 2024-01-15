Суда Maersk с грузом Минобороны США прошли в Красном море

В компании отметили, что суда смогли пройти в это время благодаря присутствию подразделений ВМС Соединенных Штатов

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Проход через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, был разрешен судам датской компании Maersk, несмотря на то, что всего 10 дней назад она приостановила движение всех своих судов в Красном море на неопределенный срок из-за риска нападений. Об этом сообщают Danmarks radio и Extra Bladet.

ВМС США охраняют суда американской дочерней компании Maersk Line, Limited. Груз принадлежит, в том числе, Минобороны США.

"Суда смогли пройти в это время благодаря присутствию подразделений ВМС США, что снизило опасность для экипажей и грузов, - прокомментировали в компании. - Груз на этих кораблях принадлежит Министерству обороны США, Госдепартаменту, Агентству США по международному развитию и другим правительственным структурам США и поэтому находится под охраной ВМС США во время прохода через пролив".

Как сообщила Maersk в пресс-релизе 5 января, в обозримом будущем компания собиралась направлять на юг вокруг мыса Доброй Надежды все свои суда, следующие транзитом через Красное море и Аденский залив "в свете недавнего инцидента с Maersk Hangzhou и продолжающихся событий в этом районе". В пресс-релизе было отмечено, что ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, и все находящиеся в распоряжении разведывательные данные подтверждают, что риск безопасности продолжает оставаться на значительно повышенном уровне.

Ранее Maersk сообщила, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. Но позже, после попадания ракеты в контейнеровоз Maersk Hangzhou 30 декабря, решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море.