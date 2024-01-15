В России на поддержку проекта "Театр - детям" в 2024 году выделят 650 млн рублей

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что в проекте примут участие почти 200 детских кукольных театров, зрителям покажут более 300 новых спектаклей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Культурно-образовательный проект "Театр - детям", входящий в партийный проект "Культура малой родины", в 2024 году получит поддержку в 650 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Помимо национального проекта ["Культура"], поддержка учреждениям культуры оказывается по другим направлениям, например, в рамках партпроекта "Культура малой родины". Регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности и материального оснащения по направлениям "Театры - детям" для кукольных театров и театров малых городов. Инвестирование по направлению "Театры - детям" в 2024 году составит 650 млн рублей, субсидии предоставлены 82 субъектам", - сказала она на пленарной дискуссии "Сила в развитии" Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", который проходит на выставке-форуме "Россия".

Министр отметила, что в проекте примут участие почти 200 детских кукольных театров, юным зрителям покажут более 300 новых спектаклей. Также в рамках проекта закупят новейшее профессиональное оборудование.

Еще одно направление партийного проекта "Культура малой родины" - "Театры малых городов" - получит около 500 млн рублей в 2024 году. Субсидии предоставят 63 субъектам РФ, сообщила Любимова. "В текущем году в проекте примет участие 151 театр, учреждениями будет создано почти 300 спектаклей, приобретено оборудование", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.