МТС нарастил долю в кикшеринговом сервисе "Юрент" до 80,58%

Компания намерена полностью интегрировать компанию в собственную экосистему

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС увеличил долю в кикшеринговом сервисе "Юрент" до 80,58%, выкупив доли у основателей сервиса. В дальнейшем МТС планирует полностью интегрировать сервис в свою экосистему, говорится в сообщении сотового оператора.

"ПАО "МТС" объявляет о закрытии сделки по приобретению ООО "Юрентбайк.ру" (сервис "Юрент"), в результате которой МТС увеличил долю в капитале "Юрент" до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерен полностью интегрировать компанию в собственную экосистему", - сказано в сообщении МТС.

Согласно условиям соглашения, команда "Юрент" под руководством гендиректора компании Ивана Туринге продолжит управлять проектом, ключевые акционеры продолжат участвовать в работе компании для развития бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией. Итоговая сумма выплат продавцам, как отмечается в сообщении, будет определяться результатами компании в 2024-2025 годах.

По словам руководителя блока цифровых продуктов МТС Максима Лаптева, согласно прогнозам компании, к 2027 году рынок кикшеринга и других видов микромобильности в стране может вырасти почти в три раза, до 60 млрд рублей. "В 2024 году мы планируем увеличить парк до 150 тыс. самокатов и презентовать ряд новых решений в области городской мобильности", - сказал Лаптев.