В Ливийском энергетическом форуме приняли участие компании более чем из 30 стран

В их числе Россия

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Представители компаний более чем 30 стран, в том числе РФ, приняли участие в Ливийском энергетическом и экономическом форуме, который прошел в Триполи 13-14 января. Об этом сообщил информационный портал Al-Wasat.

По его данным, всего в работе форума приняли участие более 1,3 тыс. человек, что почти в два раза превышает количество участников первого такого форума, состоявшегося в 2021 году. На форуме присутствовал глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба, который заявил, что Ливия в настоящий момент заинтересована "в развитии энергетического сектора", а также "в расширении сотрудничества в области разведки полезных ископаемых".

В работе форума приняли участие представители таких компаний, как "Татнефть", Eni, Repsol, Total, Oilinvest, BGN и Sonatrach. Сотрудники посольства РФ в Ливии также присутствовали на энергетическом форуме. Как сообщили в официальном Telegram-канале российской дипмиссии, на его полях состоялись "встречи с представителями ливийских сервисных нефтяных компаний и руководителями ряда профильных госорганов".

Ливийский энергетический и экономический форум впервые состоялся 22-23 ноября 2021 года в Триполи. Второе его заседание должно было пройти через два года, 8-9 ноября 2023 года, однако за неделю до предполагаемого события появилась информация о переносе мероприятия на январь 2024 года. Организаторы объяснили такое решение стремлением ливийских компаний заключить новые крупные контракты до начала работы форума.