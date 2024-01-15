Греция разместит 30% акций афинского международного аэропорта на фондовой бирже

Листинг акций аэропорта должен состояться в феврале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и благоприятной конъюнктуры на рынке, сообщила компания Athens International Airport

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греция разместит 30% акций столичного международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Об этом сообщила компания Athens International Airport (AIA) - оператор крупнейшей воздушной гавани страны.

"Греция разместит 30% обыкновенных акций афинского международного аэропорта на Афинской фондовой бирже. Это первичное публичное размещение акций, как ожидается, станет крупнейшим IPO в Греции за последние 15 лет и станет важной вехой для AIA, страны и внутреннего рынка капитала. Листинг акций аэропорта, как ожидается, состоится в феврале 2024 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и благоприятной конъюнктуры на рынке", - говорится в сообщении.

По словам оператора, AIA превратилась в устойчивую, эффективную и прибыльную управляющую компанию крупнейшего аэропорта Греции. "На долю аэропорта приходится примерно 35% общего объема авиаперевозок страны, в 2023 году он обслужил более 28 млн пассажиров, при этом пассажиропоток уже превысил уровни до COVID-19, а также соответствующие показатели восстановления деятельности многих европейских аэропортов", - отмечает компания.

Согласно рейтингу компании OAG (глобальный поставщик данных о путешествиях со штаб-квартирой в Великобритании) за 2023 год, афинский международный аэропорт признан девятым по загруженности транспортным узлом в Европе. По данным Всемирной туристской организации, в 2022 году Греция вошла в десятку стран мира с наибольшим количеством международных прибытий.