Кабмин Израиля утвердил бюджет на 2024 год

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что прежде всего позаботились об увеличении расходов на безопасность

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило государственный бюджет страны на 2024 год. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Правительство сегодня (15 января - прим. ТАСС) утвердило государственный бюджет на 2024 год", - говорится в сообщении.

"Прежде всего мы позаботились об увеличении расходов на безопасность, что просто необходимо для победы и для нашего (Израиля - прим. ТАСС) будущего", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина, в ходе которого состоялось голосование по бюджету. "Мы находимся в разгаре войны с терроризмом на всех фронтах. Мы не остановимся, пока не добьемся победы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Газета The Times of Israel отмечает, что после 100 дней войны против ХАМАС в секторе Газа кабмин увеличил расходы бюджета на текущий год на $15 млрд. В эту сумму включили затраты на оборону, а также компенсации пострадавшим от войны, дополнительные ассигнования на здравоохранение, полицию, соцобеспечение и образование, указывает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.