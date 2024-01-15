В ДНР поставят асфальтобетонный завод

Его мощность составит 1,2 тыс. тонн в час

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области поставят асфальтобетонный завод мощностью 1,2 тыс. тонн в час в подшефный город Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) для решения проблемы с нехваткой сырья для дорожного строительства. В настоящее время завершается монтаж оборудования, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев "Донецкому агентству новостей".

"На территории прифронтового города критическая ситуация с состоянием дорожного покрытия, поэтому асфальтовое производство там крайне необходимо. Кузбасс в прошлом году закупил и поставил в Горловку асфальтобетонный завод мощностью 1,2 тыс. тонн в час. В настоящее время работы по его сборке, монтажу и пусконаладке на завершающей стадии", - приводятся слова Цивилева.

Кроме того, по словам губернатора, регион-шеф готовит площадку под бетонный завод "Флагман-60", который также доставлен в Горловку.

Также губернатор сообщил, что власти ДНР и Кемеровской области согласовали предварительный двухлетний план восстановления Горловки, куда вошел ремонт многоквартирных домов, соцобъектов и коммунальной инфраструктуры. По словам губернатора, среди приоритетных направлений помощи подшефному городу - оснащение оборудованием местных медучреждений.

"С лета 2022 года Кузбасс отправил в горловские медучреждения оборудование, расходные материалы и лекарства на сумму более 220 млн рублей. В 2023 году для оснащения медицинских организаций Горловки мы направили 11 792 единицы медицинских изделий", - уточнил Цивилев.

Кузбасс летом 2022 года взял шефство над городом Горловкой в ДНР. Специалисты из сибирского региона помогают в восстановлении промышленности и социальной инфраструктуры, обследуют поврежденные при обстрелах жилые дома и социальные объекты, готовят предложения по их восстановлению.