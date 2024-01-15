Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию на остров Русский во Владивостоке

В САР на дальневосточном острове Русский ранее перерегистрировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Акционеры TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") на внеочередном собрании одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район на остров Русский во Владивостоке, следует из сообщения TCS Group.

"Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации. <…> Начиная с даты редомициляции, местом нахождения компании будет и является <...> остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия", - говорится в сообщении.

Ранее в САР на дальневосточном острове Русский перерегистрировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" - основной акционер TCS Group с апреля 2022 года, ее доля составляет 35%.

О планах смены кипрской юрисдикции глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк сообщал СМИ еще в марте 2023 года. В ноябре он говорил отмечал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции и прорабатывает варианты различных опций. Однако на тот момент, по словам главы банка, опции, в которой бы группа была полностью уверена, еще не было.

В начале января 2024 года TCS Group сообщила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года. Торги бумагами группы на LSE были приостановлены с 3 марта 2022 года на неопределенный срок.