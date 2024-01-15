Расписки TCS на Мосбирже росли более чем на 2,6%

Стоимость поднималась до 3,443 тыс. рублей за бумагу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов поднималась на 2,62% - до 3,443 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 19:05 мск.

Расписки начали демонстрировать рост после того, как акционеры TCS Group на внеочередном собрании одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район.

К 19:50 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 3,392 тыс. рублей за бумагу (+1,16%).