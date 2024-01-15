"ДТЭК" заявила, что Украина купит в Польше еще 80 тыс. тонн угля для отопительного сезона

По информации компании, общий объем законтрактованного предприятием топлива вырос до 357 тыс. тонн

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинская энергетическая компания "ДТЭК Энерго" увеличит закупки угля в Польше на 80 тыс. тонн. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на компанию "ДТЭК".

"Для стабильной работы ТЭС "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных 80 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Таким образом, общий объем законтрактованного компанией топлива вырос до 357 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Из этого объема на Украину поставлено около 182 тыс. тонн. При этом в компании утверждают, что импорт угля осуществляется для подстраховки системы тепловой и электрической генерации, а приоритетом является его добыча на украинских шахтах.

10 января украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о возможном дефиците в энергосетях из-за роста потребления электричества на фоне холодов. Уже несколько дней подряд энергетическая компания призывает жителей экономнее расходовать электроэнергию, а магазины и торговые центры - приглушить или отключить освещение вывесок и витрин.