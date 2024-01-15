Источник: кабмин не рассматривает возможность запрета экспорта бензина

Такая мера не обсуждается в том числе из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство России в настоящий момент не рассматривает и не обсуждает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве.

"Данная мера не обсуждается и не рассматривается", - сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источник о том, что якобы правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина из-за остановки работы одной установки на Нижегородском НПЗ "Лукойла".

Минэнерго до этого сообщало, что министерство и нефтяные компании разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом российского рынка на период ремонта Нижегородского НПЗ "Лукойла". Потребности рынка будут удовлетворены, несмотря на снижение выпуска топлива на заводе, отмечало Минэнерго.

В министерстве отмечали, что ранее на заводе из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга произошло снижение производства автомобильных бензинов. Минэнерго также подчеркивало, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

По данным Минэнерго, производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса.