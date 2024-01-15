В Италии заявили об убытках из-за ударов по судам в Красном море со стороны хуситов

Глава МИД Антонио Таяни отметил, что экономический ущерб в первую очередь затронул "южные порты, а также Геную"

РИМ, 15 января. /ТАСС/. Италия уже несет убытки в связи с атаками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни.

Глава МИД отметил, что экономический ущерб, связанный с деятельностью хуситов, в первую очередь затронул "южные порты, а также Геную". "Рейс [судна] вокруг Африки стоит теперь гораздо больше, увеличивая стоимость импортируемых товаров. Мы должны работать над нормализацией ситуации", - приводит агентство Nova его слова. Он добавил, что находится в контакте с министром обороны страны Гуидо Крозетто и работает вместе с ним над безопасностью "навигации в Красном море".

Таяни также сообщил, что "в ближайшие дни отправится на Ближний Восток и будет работать над деэскалацией" в регионе. "На днях я говорил с министрами иностранных дел всех стран G7 ("Группы семи" - прим. ТАСС), мы все стремимся к деэскалации, но, к сожалению, ситуация очень сложная в Ливане, в Красном море. Мы должны удостовериться, что конфликт не будет разрастаться, потому что его экономический ущерб для Италии может быть существенным, мы должны этого избежать", - подчеркнул министр.

Ранее Таяни сообщил, что США проинформировали Италию об ударах по объектам хуситов, и пояснил, что страна не могла в них участвовать без обсуждения этого вопроса в парламенте. Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Италии до этого сообщало, что Соединенные Штаты и Великобритания предлагали республике принять участие в нанесении ударов по объектам хуситов, но власти отказались.